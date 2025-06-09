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В ЛНР задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины

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Силовики возбудили уголовное дело в отношении жителя Сватовского района за шпионаж.

 Сотрудники регионального управления российских силовых структур на территории Луганской народной республики задержали жителя прифронтового Сватовского района, передававшего специальным службам киевского режима сведения о российской армии, а конкретно, о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы УФСБ РФ по новому региону страны. В настоящее время злоумышленник пойман. В его отношении ведется уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж. В ходе допроса местный житель не отрицал факт того, что стремился оказать помощь Вооруженным силам Украины.

УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего в интересах СБУ собирание сведений военного характера.

пресс-служба УФСБ РФ по ЛНР

В Москве под второй за день машиной нашли подозрительный предмет от 6 июня.

Фото и видео: УФСБ РФ по ЛНР

Теги: всу, лнр, новые регионы, фсб, шпионаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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