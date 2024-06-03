В Москве под второй за день машиной нашли подозрительный предмет

Предмет на наличие угроз проверяют экстренные службы.

Подозрительный предмет обнаружен под днищем автомобиля, находящегося на Молодогвардейской улице в российской столице. Соответствующее заявление сделали российские правоохранительные органы и оперативные службы. В настоящее время территория оцеплена в целях безопасности населения. На месте инцидента задействованы сотрудники силовых структур, а также кинологи. Уточняется, что представляющие интерес для МВД и ФСБ предмет лежит прямо под BMW X6. Не исключается, что речь идет об обычной коробке с GPS-трекером.

Ранее стало известно о том, что представители силовых ведомств проверяют автомобиль, припаркованный у дома на улице Леси Украинки в Москве. Полицейские также сообщили о возможном нахождении под машиной опасного предмета. От заминированной KIA, которую ранее обезвредили, немецкая иномарка по Малогвардейской улице находится в 600 метрах и буквально в десяти минутах ходьбы. По информации от Telegram-канала SHOT, дополнительно два подозрительных рюкзака с проводами обнаружили оперативники в Зеленограде. Эти сумки располагаются возле мусоропровода в доме на Георгиевском проспекте. В сам мусоропровод воткнут нож, а рядом с холодным оружием разбросаны денежные средства. Туда направлены профильные ведомства.

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Фото и видео: Telegram / SHOT