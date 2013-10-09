В Крыму задержали агента СБУ, изготовившего мощную бомбу

Мужчина на допросе рассказал о своем участии в диверсионно-террористической деятельности на полуострове.

Сотрудники российских силовых структур задержали в Крыму агента украинских спецслужб, изготовившего мощное взрывное самодельное устройство. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что мужчина планировал совершить диверсионно-террористический акт на территории полуострова. Речь идет о местном жителе из Феодосии 1965 года рождения. Он инициативно предложил свои услуги киевскому режиму.....

Инициативно предложил свою помощь Службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству. ЦОС ФСБ РФ

По заданию иностранного куратора злоумышленник изъял из двух тайников заранее приготовленные компоненты. По видеосвязи он получил инструкцию от СБУ, а далее собрал самодельное взрывное устройство, состоящее из взрывчатого вещества весом свыше 1,2 килограммов, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов - гвоздей весом почти 500 граммов. После этих приготовлений СВУ было заложено мужчиной в тайнике, размещенном на территории Балаклавского района в Севастополе. Сейчас в отношении преступника ведется уголовное дело по части 1 статьи 222.1 и статье 275 УК РФ. Речь идет о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых устройств, а также государственной измене в форме оказания финансовой, технической и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности страны. Злоумышленник отправлен под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России