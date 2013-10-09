Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракты

Жертвами трагедий стали 7 человек, пострадали еще 113, включая детей.

Подрывы железнодорожной инфраструктуры на территории Брянской и Курской областях квалифицированы Следственным комитетом России как террористические акты (по статье 205 УК РФ). Соответствующее заявление в видеообращении сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она раскрыла подробности расследования по тем ситуациям, которые произошли в стране в период с 31 мая по 1 июня текущего года. Речь идет о сходах пассажирского, товарного и диагностического составов. В надзорном ведомстве указали, что преступники действовали по указанию киевского режима. Они с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни гражданских лиц.

При оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих бесчеловечных преступлений. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В результате террористических актов семь человек погибли. В текущий момент медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть несовершеннолетние пассажиры поездов. Следствием были организованы мероприятия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Специалисты опросили свидетелей, потерпевших, сотрудников компании ОАО "РЖД".

Суд в Твери назначил от условных сроков до 9 лет колонии членам банды, совершавшей хищения грузов на железной дороге.

Фото и видео: Следственный комитет России