Суд в Твери назначил от условных сроков до 9 лет колонии членам банды, совершавшей хищения грузов на железной дороге

ФСБ и СК России рассказали о наказании для региональной ОПГ.

Калининский районный суд на территории Тверской области вынес обвинительный приговор организаторам и участникам банды, похитившим имущество на несколько десятков миллионов рублей из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Известно, что трое организаторов ОПГ приговорены к лишению свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до девяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок в один год для каждого.

Трое фигурантов расследования приговорены судом к лишению свободы на срок от 7 лет до 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов с ограничением свободы на срок 7 месяцев каждом. Еще пятеро злоумышленников осуждены условно с испытательным сроком от двух до трех лет. Также 25 человек осуждены к лишению свободы с ограничением свободы сроком на семь месяцев и освобождению от основного наказания в виде лишения свободы.

Установлено, что фигуранты занимались систематическим хищением грузов из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев в Тверской области. Для реализации преступных планов организаторы вовлекли в состав сообщества руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работников локомотивных бригад, охраны поездов и других лиц. ЦОС ФСБ РФ

По данным ЦОС ФСБ, в период с 2017 по 2018 года членами банды совершено 13 хищений грузов на общую сумму, превышающей 55 миллионов рублей. В ходе следствия с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба удалось наложить арест на недвижимое и движимое имущество обвиняемых, включая автомобили и денежные средства.

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Фото и видео: Следственный комитет России