В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Первый российско-турецкий патруль на трассе М4 был запланирован на 15 марта.

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе пришлось сократить из-за провокации террористов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что боевики планировали выстроить живой щит из мирных жителей, включая женщин и детей. Во избежание гибели людей, длина маршрута патрулирования была сокращена. Турецкой стороне дали время на нейтрализацию террористов и обеспечение безопасности патруля.

Напомним, что после переговоров Путина и Эрдогана в Москве с полуночи 6 марта в сирийском регионе ввели режим прекращения огня. Первый российско-турецкий патруль на трассе М4 был запланирован на 15 марта.

Видео: YouTube / Al Jazeera English, VOA News