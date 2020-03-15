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В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

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Первый российско-турецкий патруль на трассе М4 был запланирован на 15 марта. 

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе пришлось сократить из-за провокации террористов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что боевики планировали выстроить  живой щит из мирных жителей, включая женщин и детей. Во избежание гибели людей, длина маршрута патрулирования была сокращена. Турецкой стороне дали время на нейтрализацию террористов и обеспечение безопасности патруля. 

Напомним, что после переговоров Путина и Эрдогана в Москве с полуночи 6 марта в сирийском регионе ввели режим прекращения огня. Первый российско-турецкий патруль на трассе М4 был запланирован на 15 марта. 

Видео: YouTube / Al Jazeera English, VOA News

Теги: идлиб
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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