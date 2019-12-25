Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево

Трагедия произошла в блиндаже.

Семь бойцов ДНР убиты представителями Вооруженных сил Украины под Дебальцево. Об этом заявил на собственной страничке в социальной сети "Вконтакте" Игорь Стрелков (Гиркин). По его данным, ополченцы Донбасса понесли человеческие потери.

Стрелков рассказал, что трагедия произошла на территории Санжаровки. Погибшие находились в блиндаже. В 9 километрах от него располагается Дебальцево. По данным военного эксперта, среди семи жертв оказалось трое командиров взвода и четверо солдат.

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