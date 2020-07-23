В Баку сообщили об обстрелах на линии соприкосновения в Карабахе

В Минобороны Азербайджана рассказали о стрельбе по позициям военных.

Азербайджан сообщил об обстрелах на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". По данным чиновников из Баку, утром 23 июля Армения 47 раз нарушила режим прекращения огня по различным направлениям у линии сопротивления.

В Азербайджане зафиксировали стрельбу по позициям военных страны, которая велась с территории Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского, Тертерского районов. В Минобороны добавили, что данные территории частично или полностью находятся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 12 июля. В 300 километрах от Нагорного Карабаха ведется обстрел. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и атаках на населенные пункты.

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Видео: YouTube / New China TV