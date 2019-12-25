Военный уверен, что Ереван хочет перекрыть энергетические поставки в Анкару.

Турецкий генерал объяснил тактику Армении против Азербайджана. Об этом генерал в отставке Озгюр Тор заявил местному телеканалу Ahaber. Военный считает, что Ереван выбрал в качестве направления для возможной атаки на Баку Товузский район из-за того, что именно там находится инфраструктура, которая обеспечивает Анкару энергоносителями.

Атака Армении была рассчитана на то, чтобы отрезать эти стратегические энергетические линии Озгюр Тор, генерал Турции в отставке

Эксперт добавил, что через Товузский район проходит нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", а также трансанатолийский газопровод TANAP. Около региона также находится железнодорожная дорога из Баку до Тбилиси и Карса.

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