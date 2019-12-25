Правительственные силы обстреливают боевиков на равнине Аль-Гааб.

Войска Дамаска начали наступление на северо-западе Сирии. Об этом сообщили представители местной правительственной армии. Огневая подготовка ведется с 1 августа силами артиллерии. Обстрелы ведутся по оборонительным позициям боевиков в провинциях Идлиб, Хама и Латакия.

Известно, что удары наносятся по позициям исламистов, расположенных в городе Кабани. В течение длительного периода времени правительственные силы пытаются взять под контроль данный регион. В городе размещена опорная база террористов. В результате армия решила вести огонь по линии обороны вооруженной оппозиции на равнине Аль-Гааб и районе Джабаль аз-Завия.

Напомним, что силы правительств аборются противтеррористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам", запрещенных в России. ранее противник пытался атаковать объекты в южной части Идлиба и северо-западе Хамы.

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии.