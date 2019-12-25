Сирия нанесла удары по боевикам в Идлибе

Правительственные силы обстреливают равнину Аль-Габа и город Кабани.

Сирийская правительственная армия нанесла удары по боевикам в Идлибе. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Al Masdar News. По данным СМИ, военные атакуют территорию города Кабани около горы Джабал аль-Акрад на северо-западе провинции.

Армия Башара Асада наносит удары по позициям террористов и членов Рабочей партии Турции. Также силы Дамаска обстреливают позиции боевиков на юге Идлиба в районе равнины Аль-Габа.

Напомним, что 29 июля сорвалось совместное российско-турецкое патрулирование стратегической трассы М4 в Идлибе. Турция направила командованию РФ официальное уведомление о невозможности организации миссии. Иностранцы заявили, что не смогут в полной мере обеспечить безопасность патруля в пункте сбора в районе Аль-Хавр.

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии.