Жители города Загрин получили три тонны продовольственных наборов.

Представители российской группировки войск на территории сирийской провинции Латакия провели гуманитарную акцию в поддержку мирного населения. Об этом сообщили сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. Известно, что товары первой необходимости отправлены в населенный пункт Загрин. Дополнительно в целях осуществления в регионе общественного порядка, на участок отправилось усиление военной позиции при Вооруженных силах РФ.

Российские специалисты раздали гражданам порядка 300 продовольственных наборов с общей массой около трех тонн. В состав каждого набора вошли до 10 килограммов продуктов питания: муки, риса, сахара, чая и растительного масла. Начальник местной администрации выразил благодарность иностранным военнослужащим за поддержку не только местного населения, но также и всего народа Сирии.

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Фото и видео: Минобороны России