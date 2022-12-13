Развернуты пункты помощи гражданскому населению, ведутся поисковые работы и разбор завалов.

Российские военные в Сирии продолжают ликвидацию последствий землетрясения. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители министерства по обороне РФ в социальных сетях. Специалисты пояснили, что ранее глава ведомства Сергей Шойгу отдал приказ командующему российской группировки войск в Сирии об оказании помощи в устранении последствий произошедшего на территории республики подземных толчков, которые повлекли за собой разрушения и пострадавших.

Сводные отряды с использованием специальной техники разбирают завалы в нескольких населенных пунктах провинции Латакия. В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения. пресс-служба Минобороны России

Уточняется, что в ходе оказания гуманитарной помощи российским Центром по примирению враждующих сторон оперативно развернуты шесть пунктов. Они размещены в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. Местные жители могут там получить продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Дополнительно военными сформированы 10 сводных отрядов, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску граждан и оказанию им медицинской помощи. В работе участвуют 60 единиц специальной техники и более 300 человек личного состава ВС РФ.

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Фото и видео: Минобороны России