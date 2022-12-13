Экипажи ударных вертолетов Ми-28н уничтожили опорные пункты ВСУ

В ходе СВО выполнена воздушная миссия.

Экипажи российских боевых ударных вертолетов Ми-28н "Ночной охотник" уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной операции на Украине. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты уточнили, что сведения о местонахождении бригад противника летчикам винтокрылах машин передала разведка. В время вылетов ракетным обстрелов поражены танки и живая сила ВСУ, а также командные пункты и фортификационные сооружения. Напомним, что вертолеты и другая армейская авиация не только уничтожает цели противника, но дополнительно сопровождает военные колонны с грузами, обеспечивает воздушную поддержку бронированной техники и пехотных подразделений ВС РФ. Также оперативно-тактическая и армейская авиация снабжает всем необходимым российские боевые подразделения и доставляет десант к месту высадки.

Расчет АГС "Пламя" отразил атаку ВСУ в ходе спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России