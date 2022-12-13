Расчет АГС "Пламя" отразил атаку ВСУ в ходе спецоперации

Разведка ЗВО помогла вовремя выявить перемещения противника и отразить атаку.

Российское министерство по обороне показало кадры боевой работы мотострелковых подразделений и личных расчетов автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя" в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Работа выполнялась силами Западного военного округа за счет тех военных, которые были призваны из запаса армии в рамках частичной мобилизации населения. Специалисты уточнили, что получили данные о наращивании в районе сил противника. Далее разведчики ЗВО объявили коллегам о перемещении нескольких вооруженных групп и техники ВСУ. Местные националисты предприняли попытку выбить ВС РФ с занимаемых позиций.

Со стороны посадок было наступление. Отразили. Отработали. Сейчас все хорошо, все спокойно. Порядка двух групп по шесть человек были замечены. Скорректировали. Отработали. Все хорошо. Надо Родину защищать. военный с позывным "Страшный"

В Минобороны подчеркнули, что расчеты 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя", под прикрытием огня из стрелкового оружия, нанесли поражение силам ВСУ еще на подступах к российским боевым позициям. Атаку противника удалось отразить.

Артиллерия ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ из "Мста-Б".

Фото и видео: Минобороны России