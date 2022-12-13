Артиллерия ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ из "Мста-Б"

Военные ликвидировали опорный пункт противника на СВО.

Российская артиллерия нанесла удары из "Мста-Б" по позициям Вооруженным силам Украины в ходе проведения специальной военной операции из "Мста-Б". Известно, что задачи по контрбатарейной борьбе выполняются силами Южного восточного округа. В частности, речь идет о ликвидации иностранных образцов боевой техники противника, которые ранее были отправлены странами коллективного Запада в качестве военной помощи. Пресс-служба военного ведомства РФ опубликовала в социальных сетях кадры, на которым за счет стрельбы высокоточным оружием удалось уничтожить опорный пункт ВСУ. Специалисты объяснили, что отечественные гаубицы используют в своих установках фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Такие снаряды позволяют ВС РФ наносить максимальный урон противникам, их фортификационным сооружениям и заглубленным бетонированным укреплениям.

Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России