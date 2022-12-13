В начала года состоялся второй обмен пленными между РФ и Украиной.

С территории Украины из плена киевского режима вернулись 63 российских военнослужащих. Соответствующее заявление сделали официальные представители министерства по обороне. В состав группы освобожденных солдат вошли лица из "чувствительной категории". В военном ведомстве подчеркнули, что обмен военнопленными между Москвой и Киевом стал возможным благодаря поддержке и посредническим усилиям руководящих органов Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время все возвраoенные бойцы получают медицинскую и психологическую помощь. Мужчинам предоставили возможность связаться с родственниками и близкими людьми. Напомним, что данный обмен стал вторым по счету с начала 2023 года. Восьмого января с подконтрольных Киеву территорий вернули 50 бойцов.

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