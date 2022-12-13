В Минобороны рассказали об ударах "Торнадо-С" по ВСУ управляемыми снарядами

В российском министерстве по обороне рассказали об ударах новейших реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" в зоне проведения специальной военной операции по объектам Вооруженных сил Украины управляемыми снарядами с высокой точностью. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы профильного ведомства в социальных сетях. Там же размещены видеозаписи с работой "Торнадо". На кадрах показано как две боевые машины сначала выезжают на боевую позицию, после чего экипажи подготавливают технику для стрельбы. После этого операторы дают старт для снарядов.

Расстояние никак не влияет на точность попадания. Реактивный снаряд или, если использовать терминологию артиллеристов, "карандаш", выпущенный из "пенала", - управляемый, наведение ведется через спутниковые системы. пресс-служба Минобороны России

Эксперты заметили, что система "Торнадо-С" имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет. При этом отечественная боевая РСЗО система способна ликвидировать мишени на дальности до 120 километров. Этот показатель больше, чем у американских аналогов из США - РСЗО HIMARS, которые используются украинскими войсками.

Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв".

Фото и видео: Минобороны России