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Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв"

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Военные выполнили задачи по ликвидации противника на полигоне Ленинградской области.

Российское министерство по обороне показало стрельбу из отечественных новейших танков Т-90М "Прорыв", которые используются Вооруженными силами РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Пресс-служба ведомства уточнила, что кадры сняты в условиях полигона ленинградской области. На кадрах показано, что группа танков направляется параллельными курсами, а затем открывает огонь по условному противнику. Для выполнения задачи использовались пушки с 125-мм диаметром. Стрельбы выполнили представители боевых танковых подразделений из Западного военного округа. Танкисты отработали поражение мишеней на дистанциях до пяти километров. Мишени имитировали бронированную технику и личный состав, летательные аппараты противника. Механики-водители новых боевых  машин на танкодроме преодолели естественные и искусственные препятствия на своем пути.

Минобороны показало подготовку добровольцев штурмовых отрядов в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: западный военный округ, зво, ленинградская область, минобороны, прорыв, сво, стрельба, танк т-90м
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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