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Минобороны показало подготовку добровольцев штурмовых отрядов в зоне СВО

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Основной задачей отрядов является прорыв наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ.

Минобороны показало подготовку добровольцев штурмовых отрядов в зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах добровольцы отряда "Шторм" проводят боевое слаживание и обучение на полигоне в тыловом районе. Основной задачей отрядов является прорыв наиболее сложных и эшелонированных участков обороны украинских войск.

В военном ведомстве отметили, что на полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С1".

Видео: Минобороны России

Теги: добровольцы, минобороны россии, отряд, подготовка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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