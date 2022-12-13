Минобороны показало подготовку добровольцев штурмовых отрядов в зоне СВО

Основной задачей отрядов является прорыв наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ.

Минобороны показало подготовку добровольцев штурмовых отрядов в зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах добровольцы отряда "Шторм" проводят боевое слаживание и обучение на полигоне в тыловом районе. Основной задачей отрядов является прорыв наиболее сложных и эшелонированных участков обороны украинских войск.

В военном ведомстве отметили, что на полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С1".

Видео: Минобороны России