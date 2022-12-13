Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С1"

Особенностью ЗРПК является ее применение на 360 градусов по многим типам воздушных целей.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРПК "Панцирь-С1" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают украинские беспилотники и ракеты. По словам начальника расчета боевой машины, особенностью ЗРПК является ее применение на 360 градусов по многим типам воздушных целей.

Также в военном ведомстве отметили, что военнослужащие делают свою работу четко, слаженно и профессионально.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили десять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России