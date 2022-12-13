Минобороны РФ: российские ПВО сбили десять украинских беспилотников

Кроме того, авиация ВКС России уничтожила огневую установку ЗРК "Бук-М1"

Российские средства ПВО сбили за сутки десять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Новочервоное, Золотаревка (ЛНР), Никольское (ДНР), Чубаревка, Терноватое, Михайловка (Запорожская область, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка (Херсонская область). Кроме того, авиация ВКС России уничтожила огневую установку ЗРК "Бук-М1" в районе населенного пункта Пески-Радьковские.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска.

Видео: Минобороны России