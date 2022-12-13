Минобороны РФ: российские военные нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска

Общие потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде украинских войск у Северска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Поражение по бригаде ВСУ было нанесено армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерии. Конашенков отметил, что российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлениии

Общие потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска на Запорожском направлении уничтожили 25 военных ВСУ.

Видео: Минобороны России