Экипаж ЗРПК "Тунгуска-М1" ликвидировал вражеские дроны на боевом дежурстве

В Минобороны рассказали о выполнении задач на СВО.

Российские боевые самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Тунгуска-М1" в рамках дежурства выявили беспилотник-разведчик Вооруженных сил Украины, который летал над позициями Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующими кадрами поделились представители пресс-служьы министерства по обороне РФ. Бойцы заметили, что дежурство на передовой линии ведутся ежедневно. Технике удается ликвидировать цели противника при помощи зенитных управляемых ракет, дальность которых составляет до 10 километров. А при помощи зенитного автомата поразить цель можно на расстоянии до пяти километров.

У нас было боевое дежурство дневное. Мы увидели цель, запросили, зацепили ее, пустили ракету, поразили цель. Ее нужно вести в течение 10 секунд. Наводчик, который сидит в башне, производит наводку и доводит ракету на экране до цели. командир боевой машины ЗРПК "Тунгуска-М1" с позывным "Сантех"

"Сантех" добавил, что российская радиолокационная станция покрывает большую дистанцию, поэтому боевому экипажу нет необходимости регулярно перегонять орудие с места на место. Чаще всего установка сбивает беспилотники ВСУ, которые залетают в их зону действия. Наводчик пояснил, что считает самым сложным заданием это корректировка ракеты в полете, так как цель может поменять свое месторасположение.

ВС России поразили штурмовые группы двух бригад ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России