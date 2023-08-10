Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Авиация и артиллерия "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции нанесла поражение двум штурмовым группам механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных вблизи червонопоповского участка и Серебрянского лесничества по краснолиманскому направлению. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Нанесено поражение штурмовым группам 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 50 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты и автомобиль пикап. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт добавил, что бомбардировочная авиация совершила удары по четырем целям противника. Речь идет о двум командно-наблюдательных пунктах, полевом складе боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы, находящихся около населенных пунктов Торское и Серебрянка. Александр Савчук подчеркнул, что военнослужащие на сватовском направлении нанесли поражение группам 68-й егерской бригады ВСУ. На этой территории ликвидировано до десять человек личного состава армии киевского режима и пикап. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и гаубица Д-20 ВСУ, а средствами противовоздушной обороны сбиты три дрона, летавших над Рубежным, Новоалександровкой и Варваровкой.

Минобороны сообщило о поражении девяти снарядов HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России