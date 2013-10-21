Игорь Конашенков оценил работу ПВо на СВО.

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции за минувшие сутки поразили 35 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Дополнительно удалось перехватить девять снарядов для реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Лисичанск, Кременная, Луганской Народной Республики, Ровнополь, Никольское и Орлинское Донецкой Народной Республики, Чумацкое Запорожской области и Алешки Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с момента начала проведения СВО российскими специалистами ликвидировано 458 самолетов и 245 вертолетов противника, 5 600 БПЛА противника.

Минобороны России: на Запорожском направлении отражены три атаки ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России