Игорь Конашенков оценил работу военных вблизи Работина и Успеновки.

Российские военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на запорожском направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что нападения противника совершались в районе Работина и Успеновки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что потери личного состава ВСУ составили до 40 человек, а также т ри боевые бронированные машины, четыре единицы автомобильной техники, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.

Умелыми действиями подразделений российской группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении до 50 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России