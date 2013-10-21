Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские Вооруженные силы за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции уничтожили на херсонском направлении до 50 человек личного состава противника, а также артиллерийскую систему М777 американского производства, которая находится на вооружении ВСУ в рамках оказания Западом военной помощи киевском у режиму. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, орудие "Гиацинт-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ сообщило об успешном отражении двух атак штурмовых групп ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России