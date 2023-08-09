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МО РФ сообщило об успешном отражении двух атак штурмовых групп ВСУ в ДНР

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские Вооруженные силы в ходе специальной военной операции за последние сутки на краснолиманском направлении успешно отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что ликвидировано до 80 человек личного состава противника, а также две боевые бронированные машины, гаубицу Д-30, три пикапа. Работа выполнялась силами "Центральной" группировки, авиацией и артиллерией.

Отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка в ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ у Миньковки, Красного, Авдеевки и Клещеевки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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