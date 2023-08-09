МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ у Миньковки, Красного, Авдеевки и Клещеевки

Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военнослужащие на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операйии отразили пять атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и Клещеевка. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что поражено до 370 человек живой силы противника, а также два танка, шестьбоевых бронированных машин,четывре единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы М777 американского производства, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab польского производства, гаубица Д-20".

Активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 5 атак подразделений ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: войска продолжили наступательные действия на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России