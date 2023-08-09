Минобороны: войска продолжили наступательные действия на купянском направлении

Игорь Конашенков рассказал об успехах военных на СВО.

Российские Вооруженные силы за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции продолжили наступательные действия на купянском направлении на широком фронте. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что специалисты смогли занять лучшее тактическое положении, а также развить атакующие мероприятия. Дополнительно на указанном направлении было отбито шесть контратак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Войска противника попытались потеснить армию России вблизи таких населенных пунктов как Новоселовское Луганской народной республики и урочища Маньковка в Харьковской области.

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 75 военных на купянском направлении за сутки.

Фото и видео: Минобороны России