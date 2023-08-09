МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 75 военных на купянском направлении за сутки

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины за последние сутки на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции составили до 75 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что российские специалисты нанесли огневое поражение по живой силе и боевой технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, расположенных в районе Синьковки и Кисловки на территории Харьковской области.

Потери противника составили 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России