Шойгу: США пошли на военное преступление, передав Украине кассетные снаряды

По его словам, Вашингтон повышает ставки, добиваясь поставок Киеву все более смертоносного вооружение.

США пошли на военное преступление, передав Украине кассетные снаряды. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, Вашингтон повышает ставки, добиваясь поставок Киеву все более смертоносного вооружение. Также Шойгу напомнил, что в мае Украина получила авиационные управляемые ракеты большой дальности Storm Shadow. Кроме того, сейчас страны НАТО рассматривают вопрос о передаче Киеву тактических истребителей F-16.

Ранее Шойгу заявил, что Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных.

Видео: Минобороны России