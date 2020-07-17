Шойгу: Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных

Глава Минобороны отметил, что численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля 2022 года возросла в 2,5 раза.

Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, возле границ России и Белоруссии также размещены 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. Шойгу отметил, что численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля 2022 года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.

Ранее Шойгу заявил, что Россия усилит группировки войск на западных границах.

Видео: Минобороны России