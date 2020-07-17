Россия усилит группировки войск на западных границах

С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск Вооруженных сил страны на своих западных государственных границах. Соответствующее заявление в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из военного ведомства сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что угрозы национальной безопасности требуют от профильной силовой структуры и властей адекватного реагирования. В частности, сегодня будут обсуждаться необходимые меры по нейтрализации опасности и приняты определенные постановления.
Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Польша начала масштабные закупки вооружений у стран Запада, заявил Шойгу.
Фото и видео: Минобороны России
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