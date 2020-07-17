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Россия усилит группировки войск на западных границах

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Сергей Шойгу объявил о создании Ленинградского и Московского военных округов.

С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск Вооруженных сил страны на своих западных государственных границах. Соответствующее заявление в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из военного ведомства сделал министр по обороне Сергей Шойгу.  Чиновник пояснил, что угрозы национальной безопасности требуют от профильной силовой структуры и властей адекватного реагирования. В частности, сегодня будут обсуждаться необходимые меры по нейтрализации опасности и приняты определенные постановления.

Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Польша начала масштабные закупки вооружений у стран Запада, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: ленинградский военный округ, минобороны, московский военный округ, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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