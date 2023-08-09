В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу

На территории Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты, расположенные в северо-западных регионах России. Соответствующее заявление в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из военного ведомства сделал министр по обороне Сергей Шойгу.
На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Шойгу заявил о кратном росте угроз военной безопасности России с запада.
Фото и видео: Минобороны России
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