В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу

Сергей Шойгу рассказал о возможных угрозах для России от соседних стран.

На территории Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты, расположенные в северо-западных регионах России. Соответствующее заявление в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из военного ведомства сделал министр по обороне Сергей Шойгу.

На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил о кратном росте угроз военной безопасности России с запада.

Фото и видео: Минобороны России