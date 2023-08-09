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В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу

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Сергей Шойгу рассказал о возможных угрозах для России от соседних стран.

На территории Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты, расположенные в северо-западных регионах России. Соответствующее заявление в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из военного ведомства сделал министр по обороне Сергей Шойгу.

На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил о кратном росте угроз военной безопасности России с запада.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: госграница, минобороны, нато, сергей шойгу, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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