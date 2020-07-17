Шойгу заявил о кратном росте угроз военной безопасности России с запада

Глава Минобороны РФ оценил кратно увеличившиеся угрозы по национальной безопасности.

Готовность стран коллективного Запада вкладывать в киевский режим значительные ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации регионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на профильном заседании с коллегами из военного ведомства сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник полагает, что для национальной безопасности страны фиксируются угрозы с западного и северо-западного направлений. Причем такая опасность кратно увеличена.

Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Сергей Шойгу уточнил, что значительным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии, а также в перспективе – Швеции. После присоединения Хельсинки к Североатлантическому альянсу сухопутная государственная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза.

Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России