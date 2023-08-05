Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО

Военнослужащие показали условия, в которых находятся бойцы на СВО.

Российскоеп оборонное ведомство публиковало в субботу 5 августа в собственном Telegram-канале кадры боевой работы специального поезда "Волга", который работает при специалистах железнодорожных войск от Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Таки е транспортные средства подавляют диверсии со стороны противника, а также доставляют личный состав, технику, вооружение и прочие грузы к местам назначения. Известно, что "Вогла" оснащена 23-миллиметровыми зенитными пулеметами. Дополнительно в целях безопасности бойцы мониторят местность при помощи прицелов стрелкового оружия.

,В пресс-службе министерства уточнили, что в данном поезде работает столовая, баня, прачечная, а также созданы комфортные условия для отдыха и сна военнослужащих. Бойцы лежат на полках, которые не отличаются от плацкартных в обычном пассажирском составе. В вагонах размещаются минно-подрывной, восстановительный и стрелковые взводы. Они соответственно занимаются инженерной разведкой, реконструкцией разрушенных участей железнодорожного полотна и огневым прикрытием. В Минобороны отметили, что спецпоезд всегда идет впереди военных эшелонов и прочих составов, прикрывая объекты на самых сложных участках боевых действий.

Шойгу вручил госнаграды военным группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО.

Фото и видео: Минобороны России