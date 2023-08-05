Шойгу вручил госнаграды военным группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО

Представители ЦВО получили ордена "За заслуги перед Отечеством", Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали "За отвагу".

Российский министр по обороне, генерал армии Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении вручил государственные награды военнослужащим из "Центравльной" группировки сил. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы профильного ведомства. Известно, что бойцы получили из рук чиновника ордена "За заслуги перед Отечеством", Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали "За отвагу". Военнослужащих отметили за самоотверженность и героизм. Офицерам за мужество предоставили наградное огнестрельное оружие. Речь идет о пистолетах Ярыгина.

Поздравляю вас с этими наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем - живыми домой! Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Командир штурмового отряда Центрального военного округа (ЦВО) с позывным Кубань уточнил прессе, что государственная награда досталась за взятие его боевым отрядом трех опорных пунктов противника. Задание выполнялось в лесном массиве. Солдатам удалось взять в плен девять человек личного состава ВСУ, а также западную технику, документы противника, переговорные таблицы и радиостанции.

Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу.

Фото и видео: Минобороны России