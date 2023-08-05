Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

Чиновники и военные обсудили вопросы оснащения ВС РФ.

Российский вице-премьер и по совместительству министр по промышленности и торговле Денис Манутров с главой министерства по обороне Сергеем Шойгу провели в штабе Объединенной группировки войск совещание по государственному оборонному заказу. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы профильного ведомства. Дополнительно специалисты распространили в социальных сетях видеоролик, на котором заметно, что в мероприятии принимал участие также и руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

...Провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО.

Фото и видео: Минобороны России