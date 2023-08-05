Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

Российский вице-премьер и по совместительству министр по промышленности и торговле Денис Манутров с главой министерства по обороне Сергеем Шойгу провели в штабе Объединенной группировки войск совещание по государственному оборонному заказу. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы профильного ведомства. Дополнительно специалисты распространили в социальных сетях видеоролик, на котором заметно, что в мероприятии принимал участие также и руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
...Провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа.
пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО.
Фото и видео: Минобороны России
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