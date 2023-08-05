Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда "Енисей" ЦВО

Военные рассказали о работе бронепоезда в зоне СВО по разминированию территории.

Бронированный поезд "Енисей" расчистил от неразорвавшихся боеприпасов более трех тысяч километров железнодорожных путей в зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы российского министерства по обороне. Военнослужащие подчеркнули, что кроме огневых средств транспортное средство также имеет для безопасности комплексы беспилотной авиации для воздушной разведки пути следования. Такое оснащение позволяет предотвращать атаки со стороны разыедыватнльно-ударных групп противника и минирования маршрута.

Специальный боевой состав задействован для проведения технической разведки, разминирования железнодорожной путей и сопровождения гуманитарных грузов для жителей освобожденных населенных пунктов в зоне СВО. пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что за время проведения СВО экипаж отечественного бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники из Центрального военного округа смогли восстановить движение на участках железной дороги с продолжительностью около 300 километров. Дополнительно было восстановлено семь малых и средних мостов.

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Фото и видео: Минобороны России