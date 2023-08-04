Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские военнослужащие завладели аза последние сутки в зоне проведения специальной военной операции опорными пунктами противника, а также разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе урочища Маньковка на купянском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Западной" группировки войск России. Эксперт добавил, что военные "Запада" смогли поразить два артиллерийских орудия, самоходную установку "Гвоздика" и буксируемую гаубицу "Мста-Б".

В ходе наступательных действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РСЗО "Град" на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России