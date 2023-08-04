Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РСЗО "Град" на купянском направлении

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" ликвидировал в зоне проведения специальной военной операции реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Западной" группировки войск России. Эксперт пояснил, что ударный беспилотник применялся боевым расчетом группы спецназа.

"Ланцет", уничтожил БМ-21 "Град". Средствами ПВО расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат украинского производства "Фурия" в районе населенного пункта Горобьевка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дополнительно специалист объяснил, что истребителя-бомбардировщика Су-34 совершил за последние сутки два удара в районе населенного пункта Петропавловка по передовому пункту управления, а также скоплению живой силы и огневых средств подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Представители штурмовой группы 6-й общевойсковой армии овладели опорными пунктами противника, после чего разгромили более одного взвода пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады, расположенного в районе урочища Маньковка. Военнослужащие поразили два артиллерийских орудия, самоходную установку "Гвоздика" и буксируемую гаубицу "Мста-Б". Около населенного пункта Песчаное-Нижнее уничтожен миномет 2С9 "Нона С", а вблизи Песчаное-Верхнее - САУ польского производства Krab.

Российские военные поразили позиции ВСУ в районах трех населенных пунктов.

Фото и видео: Минобороны России