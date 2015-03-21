Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции поразили Вооруженные силы Украины, расположенные в районах трех населенных пунктов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Макаровки, Старомайорского, Приютного. Средствами противовоздушной обороны сбиты три БПЛА "Фурия" и один "Лелека". Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Эксперт добавил, что вблизи совхоза "Октябрь" отечественные ударные беспилотники смогли ликвидировать пикап противника, а в районе Макаровки — танк ВСУ. Дополнительно боевые подразделения группировки отразили атаку армии киевского режима в направлении Урожайного. Иностранцы потерпели поражение, понесли потери в личном составе и отступили от территории. Воздушные силы разведки смогли вовремя вскрыть выдвижение двух групп пехоты ВСУ в районах северо-восточнее Старомайорского и южнее Золотой Нивы. Артиллеристы уничтожили живую силу, автомобильную технику и боевые бронированные машины ВСУ. Севернее Владимировки был поражен минометный расчет, а юго-восточнее Доброволья и юго-восточнее Успеновки — буксируемые гаубицы М777 американского производства.

В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу.

Фото и видео: Минобороны России