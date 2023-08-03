Минобороны: в сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России

В сирийской провинции Хама впервые провели ночное тактическое учение местный спецназ и ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В качестве замысла учения была создана ситуация, когда условный противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями. В рамках учения военнослужащие двух стран приняли решение провести совместную десантную операцию по освобождению населенного пункта.
Отмечается, что огневое поражение по критически важным объектам противника нанесли экипажи Су-35 и Су-24 совместно с расчетами артиллерийский подразделений ВС Сирии. Кроме того, вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и укрепленные огневые позиции противоборствующей стороны.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ.
Видео: Минобороны России
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