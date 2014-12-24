Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи танков ЗВО наносят удары по бронетехнике и живой силе украинских войск. Они также оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.
В военном ведомстве отметили, что танки Т-80БВ стреляют с закрытых позиций, чтобы ликвидировать боевиков и оставаться незамеченными.
Ранее Минобороны показало, как бронетехника с ходу поражает скрытые позиции ВСУ.
Видео: Минобороны России
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