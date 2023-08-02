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Минобороны показало, как бронетехника с ходу поражает скрытые позиции ВСУ

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Специалисты рассказали об успешной операции России в зоне СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало в среду 2 августа в социальных сетях видео, на котором показано, как колонна отечественной бронированной техники с ходу поражает замаскированные позиции Вооруженных сил Украины в Серебрянском лесничестве на территории Луганской народной республики. Ролик длится 44 секунды. Кадры сделаны при  помощи беспилотника в зоне проведения специальной военной операции. Зрители видят, что бронетехника России состояла из танков и боевых машин пехоты. Экипажи двигались вдоль лесопосадок, в которых разместились  войска противника. В результате не останавливаясь, российская техника поражает замаскированные в лесу позиции и огневые точки ВСУ.

Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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