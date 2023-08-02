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Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда

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Игорь Конашенков рассказал о новой попытке ВСУ атаковать российский флот.

.Киевский режим минувшей ночью снова предпринял попытку атаковать безэкипажным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что профессиональными действиями экипажа объект противника был своевременно обнаружен и ликвидирован.

Киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ РФ сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. 

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные сорвали пять атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, вмф россии, всу, игорь конашенков, минобороны, сво, черное море
Категории: Тема дня,

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