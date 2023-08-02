Дрон ВСУ попытался атаковать корабль ЧФ, сопровождавший гражданские суда

Игорь Конашенков рассказал о новой попытке ВСУ атаковать российский флот.

.Киевский режим минувшей ночью снова предпринял попытку атаковать безэкипажным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что профессиональными действиями экипажа объект противника был своевременно обнаружен и ликвидирован.

Киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ РФ сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России