Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российская авиация и артиллерия "Центральной" группировки сил сорвали на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции пять атак штурмовых групп механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Специалист добавил, что на занятых рубежах в районах Кармазиновки и Червонопоповки Луганской Народной Республики военные смогли взять под контроль семь опорных пунктов противника. Потери в личном составе ВСУ оцениваются в более чем сотню человек, а также пораженв боевая бронированная машина и три пикапа.

В районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск "Центр" отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Эксперт добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащими поражены орудия Д-30, 152-мм гаубица "Мста-Б" и два миномета противника. Дополнительно средствами противовоздушной обороны уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня М142 HIMARS американского производства

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Фото и видео: Минобороны России