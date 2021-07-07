Подозреваемый хотел выехать из России на территорию Украины через Турцию.

Российские силовые структуры задержали жителя Тамбовской области,которые собирался уехать воевать в рядах Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену. Злоумышленник выступил в электронную переписку с националистическим формированиями ВСУ, которые осуществляли деятельность по набору добровольцев из числа граждан РФ для участия в сражениях в зоне СВО.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника... Возбуждено уголовное дело. ЦОС ФСБ России

Оперативники пояснили, что с апреля по июнь 2023 года фигурант расследования искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, а также полевой фортификации, вооружению и военной технике. Он пытался покинуть территорию России через Турцию, а затем - отправиться для поддержки киевского режима на линию фронта на стороне ВСУ.

Крымчанина будут судить за подготовку к убийству министра туризма.

Фото и видео: ФСБ России